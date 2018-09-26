Политика фото Курт Волкер передал Порошенко декларацию о непризнании аннексии Крыма

2018-09-26 15:45 213

Во время участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко провел встречу со Специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, во время которой Спецпредставитель вручил символическую печатную копию декларации Государственного секретаря США Майка Помпео от 25 июля 2018 года, в которой зафиксирована позиция США относительно непризнания незаконной аннексии Россией Крыма. 

"В этой декларации Государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают русскую аннексию Крыма", - сказал Волкер.

При этом Курт Волкер добавил, что эта декларация по духу и букве похожа на декларацию, принятую в 1940 году и.о. Государственного секретаря США Самнером Веллесом о непризнании Соединенными Штатами советской оккупации балтийских стран.

Также Волкер и Порошенко обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части.

 

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