Спорт Шахтер и Динамо узнали места в новом рейтинге УЕФА лучших команд Европы

2018-09-26 18:30 123

 

В УЕФА обновили рейтинг клубов по итогам первого раунда группового этапа в Лиге Чемпионов и Лиги Европы. Представители Украины расположились на 10-м и 23-м местах среди всех футбольных команд Европы.

Донецкий "Шахтер", который в стартовом утре Лиги чемпионов заключил домашний футбольный мир с немецким "Хоффенхаймом" (2:2). "Горняки" имеют в активе 75 очков и занимает 10-е место. В прошлом сезоне "горняки" заняли 14-е место.

"Динамо" на прошлой неделе поделило очки с казахстанской "Астаной" (2:2) в ЛЕ и поднялось на 23-ю строчку (55 очков), обойдя "Базель". В прошлом сезоне у киевлян было также 23-е место.

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