Политика Климкин заявил об отсутствии понимания со стороны Сийярто в деле о венгерских паспортах

2018-09-26 20:00 129

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что провел непростую дискуссию со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом он рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН.

"Мы после часовой дискуссии не пришли к согласию относительно, того каким образом толковать этот инцидент (с выдачей украинцам венгерских паспортов, - ред.). Я предложил ему самому отозвать консула - я так понимаю, он не согласен. Если такого решения в ближайшее время не произойдет, он (венгерский консул, - ред.) поедет домой. Встреча была очень непростая. Мы будем работать дальше, мы не пришли к согласию по ключевым вопросам", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что Киев и Будапешт не могут прийти к согласию о том, "как помогать венгерской общине в Украине".

"Мы детально обсудили то, что происходит в венгерских консульствах. Он (Петер Сийярто, - ред.) не хочет принимать нашу точку зрения - что, собственно, нарушил венгерский консул. Я ему объяснил, что проблема не только в выдаче паспортов. Вторая проблема - почему Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины. Пусть она спросит нас об этом (попросит разрешения на выдачу паспортов, - ред.), если хочет, и если мы разрешим - то пожалуйста. Но мы этого не разрешаем", - заявил Климкин.

При этом он отметил, что венгерские консулы даже "инструктируют украинцев, как скрывать новое гражданство и полученные права и обязанности", а также учат их показывать на границе "сначала один паспорт, а потом другой", и напомнил, что это является фундаментальным нарушением украинского законодательства.