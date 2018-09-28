фото-видео видео В новом сезоне сериала "Слуга народа" покажут Майдан и дерибан страны олигархами

2018-09-28 21:35 216

Вышел новый тизер украинского фильма "Слуга народа", премьера которого запланирована на март 2019 года. Ролик опубликован на YouTube-канале студии "Квартал 95".

В видео показано, как олигархи обсуждают стратегию, при помощи которой они смогут рассорить жителей западной и восточной Украины. Власти дают указания своим депутатам, которые, согласно плану, будут проводить в Верховной Раде провокационные законопроекты.

Сюжет будущего "Слуги народа" не уточняется. Также не известно, будет ли это третий сезон сериала или же полнометражный фильм. Напомним, это уже четвертый тизер будущей картины. В предыдущих роликах появлялся персонаж Владимира Зеленского президент Василий Голобородько.