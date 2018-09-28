фото-видео видео В новом сезоне сериала "Слуга народа" покажут Майдан и дерибан страны олигархами

2018-09-28 21:35 216

Вышел новый тизер украинского фильма "Слуга народа", премьера которого запланирована на март 2019 года. Ролик опубликован на YouTube-канале студии "Квартал 95".

В видео показано, как олигархи обсуждают стратегию, при помощи которой они смогут рассорить жителей западной и восточной Украины. Власти дают указания своим депутатам, которые, согласно плану, будут проводить в Верховной Раде провокационные законопроекты.

 Сюжет будущего "Слуги народа" не уточняется. Также не известно, будет ли это третий сезон сериала или же полнометражный фильм. Напомним, это уже четвертый тизер будущей картины. В предыдущих роликах появлялся персонаж Владимира Зеленского президент Василий Голобородько.

 

Еще по теме

видео Как Джошуа избивал Поветкина: смотреть полное видео боя

2018-09-23 13:00 2070

Шахтер – Хоффенхайм. Где смотреть матч Лиги чемпионов

2018-09-19 18:00 1968

видео Обнародован первый трейлер фильма о теракте Адерса Брейвика в центре Осло

2018-09-07 21:36 3519

Лига наций УЕФА. Где сегодня смотреть матч Чехия - Украина

2018-09-06 17:00 2133

Еще новости в разделе "фото-видео"

видео В новом сезоне сериала "Слуга народа" покажут Майдан и дерибан страны олигархами

2018-09-28 21:35 216

видео Порошенко получил в США два патрульных катера Island для ВМС Украины

2018-09-28 11:42 354

видео Новый трек Eminem на песню Killshot бьет рекорды на YouTube - уже 90 млн просмотров

2018-09-21 22:12 1449

видео Обнародован первый трейлер фильма о теракте Адерса Брейвика в центре Осло

2018-09-07 21:36 3519
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

видео В новом сезоне сериала "Слуга народа" покажут Майдан и дерибан страны олигархами 2018-09-28 21:35 216
видео Порошенко получил в США два патрульных катера Island для ВМС Украины 2018-09-28 11:42 354
видео Новый трек Eminem на песню Killshot бьет рекорды на YouTube - уже 90 млн просмотров 2018-09-21 22:12 1449
видео Обнародован первый трейлер фильма о теракте Адерса Брейвика в центре Осло 2018-09-07 21:36 3519

Лента

22:12 Украинским водителям разрешат ездить без прав, страховки и техпаспорта
видео 21:35 В новом сезоне сериала "Слуга народа" покажут Майдан и дерибан страны олигархами
20:31 США поддержали предоставление автокефалии Украинской церкви
19:33 В магазинах Киева с 23:00 до 10:00 запретили продавать водку, вино и пиво
фото 18:29 Полковник Генштаба ВСУ арестован за вымогательство денег у контрактников
ПОЛНЫЙ СПИСОК 17:32 Где в Киеве будет перекрыто движение на выходных 29 и 30 сентября
фото 16:27 Украденную из Киево-Печерской Лавры икону Георгия Победоносца пытались продать туристам
15:46 От гриппа украинцев будут прививать французской вакциной Vaxigrip Tetra и корейской GC Flu
15:14 Когда Украина снова переходит на «зимнее» время
фото 14:45 Полиция установила личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей