Украина Гройсман намекнул, что тарифы на газ повышаются из-за огромных долгов Украины

2018-10-03 08:11 108

Премьер Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ обойдется "минимальными потерями".

"Я вижу у МВФ понимание ситуации. Они оценивают реальные доходы людей. Я уверен, что мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации", - сказал глава Кабмина в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, решения нет, но идут конструктивные переговоры по ценам на газ с Международным валютным фондом.

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"Украине нужно вернуть 33 млрд долга, кроме этого мы используем 5 млрд ежегодно на обслуживание", - сказал Гройсман.

Напомним, Кабмин отложил повышение цены на газ для населения до 18 октября.