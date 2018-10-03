Политика Мингарелли надеется, что Украина станет членом ЕС

2018-10-03 20:00 213

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду на то, что Украина однажды станет членом ЕС.

"Нам необходимо объяснять преимущества Соглашения об ассоциации для простых граждан, потому что это влияет на улучшение жизни украинцев... Хочу напомнить, что наша цель – это постепенное приближение Украины к ЕС, надеюсь также, что однажды Украина сможет стать членом Европейского Союза", – заявил представитель ЕС.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина уже достигла определенного прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Какие-то у нас серьезные вещи получаются. Начиная с достижений в сфере реформирования энергетики, создания платформы для внедрения и использования энергоэффективных технологий, децентрализации, внедрения реформы судебной и государственной службы", – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Отметим, большинство украинцев выступают за вступление в ЕС – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским институтом социологии.

Согласно обнародованным данным опроса, большинство украинцев (52%) считают, что Украине необходимо стать членом Европейского Союза. В то же время около трети респондентов (34%) с этим не согласны, еще 15% не смогли определиться со своей позицией.

Напомним, что ранее президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию, закрепляющих стремление Украины в ЕС и НАТО.

Однако в то же время, по мнению украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, Украина вступит в Североатлантический альянс еще не скоро.

Также мы сообщали, что, прежде чем вступить в НАТО и ЕС, Украина должна провести ряд важных реформ, о чем ей сказали в Брюсселе.