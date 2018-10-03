Политика Мингарелли надеется, что Украина станет членом ЕС

2018-10-03 20:00 213

 

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду на то, что Украина однажды станет членом ЕС.

"Нам необходимо объяснять преимущества Соглашения об ассоциации для простых граждан, потому что это влияет на улучшение жизни украинцев... Хочу напомнить, что наша цель – это постепенное приближение Украины к ЕС, надеюсь также, что однажды Украина сможет стать членом Европейского Союза", – заявил представитель ЕС.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина уже достигла определенного прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Какие-то у нас серьезные вещи получаются. Начиная с достижений в сфере реформирования энергетики, создания платформы для внедрения и использования энергоэффективных технологий, децентрализации, внедрения реформы судебной и государственной службы", – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Отметим, большинство украинцев выступают за вступление в ЕС – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским институтом социологии.

Согласно обнародованным данным опроса, большинство украинцев (52%) считают, что Украине необходимо стать членом Европейского Союза. В то же время около трети респондентов (34%) с этим не согласны, еще 15% не смогли определиться со своей позицией.

Напомним, что ранее президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию, закрепляющих стремление Украины в ЕС и НАТО.

Однако в то же время, по мнению украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, Украина вступит в Североатлантический альянс еще не скоро.

Также мы сообщали, что, прежде чем вступить в НАТО и ЕС, Украина должна провести ряд важных реформ, о чем ей сказали в Брюсселе.

Еще по теме

Венгрию призвали немедленно уладить все споры с Украиной

2018-10-02 22:00 1026

В Раде поддержали закон о штрафах за моральное или физическое насилие в школах

2018-10-02 18:30 564

В Украине начались масштабные проверки бизнеса: кому придется несладко

2018-10-02 17:00 537

В Одесской области обнаружена сибирская язва - введен жесткий карантин

2018-10-02 15:13 477

Еще новости в разделе "Политика"

Суд в Крыму изменил приговор голодающему Балуху

2018-10-03 21:00 225

Мингарелли надеется, что Украина станет членом ЕС

2018-10-03 20:00 213

Украинцы смогут получать вторую пенсию, но за нее придется заплатить

2018-10-03 18:30 378

В НАТО озаботились проблемой украинского судоходства в Азовском море

2018-10-03 17:30 309
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Суд в Крыму изменил приговор голодающему Балуху 2018-10-03 21:00 225
Мингарелли надеется, что Украина станет членом ЕС 2018-10-03 20:00 213
Украинцы смогут получать вторую пенсию, но за нее придется заплатить 2018-10-03 18:30 378
В НАТО озаботились проблемой украинского судоходства в Азовском море 2018-10-03 17:30 309

Лента

фото 22:00 В Судане столкнулись два военных самолета Антонов
21:30 Водителям на заметку: правила безопасности за рулем в осенний период
21:00 Суд в Крыму изменил приговор голодающему Балуху
20:30 В Украине изменили начисление стажа для физлиц-предпринимателей
20:00 Мингарелли надеется, что Украина станет членом ЕС
19:30 Стало известно, сколько украинцев уже выбрали семейного врача
19:00 Путин назвал отравленного Скрипаля подонком
18:30 Украинцы смогут получать вторую пенсию, но за нее придется заплатить
18:02 Денежные переводы из-за границы влияют на субсидию — Минсоцполитики
17:30 В НАТО озаботились проблемой украинского судоходства в Азовском море