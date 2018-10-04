Курьезы фото В США на водительских правах начали указывать нетрадиционную сексуальную ориентацию

2018-10-05 22:12 192

В американском штате Миннесота ввели третий вариант половой принадлежности, указанный на водительских правах.

Как сообщает местное издание Twin Cities Pioneer Press, теперь пользователи могут выбрать не "Ж" или "М", а вариант "Х", если не идентифицируют себя ни с мужским, ни с женским полом.

Данная реформа не анонсировалась и после введения вызвала волну критики со стороны местных законодателей.

В то же время представители местных властей объяснили такое введение желанием лучше предоставлять услуги жителям штата Миннесота. Губернатор штата Марк Дейтон приветствует такие изменения.