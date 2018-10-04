фото-видео фото Электромоторы, беспилотники и сенсоры: Все новинки Парижского автосалона -2018

2018-10-05 19:35 54

На Парижском автосалоне-2018, который проходит каждую осень четного года, чередуясь с Франкфуртским, автопроизводители показали все свои новинки. 

На этот раз стенды производителей пестрили электрокарами, гибридами, а также уже знакомыми моделями с неожиданно обновленным интерьером , экстерьером и техпараметрами.

Тренды остаются все теми же: электромоторы, беспилотные технологии и обилие сенсорных экранов, которые уже сегодня заполняют даже автомобили массовых сегментов.

Ниже  самые любопытные новинки парижского моторшоу-2018.

 

 

Еще по теме

Число электромобилей в странах Евросоюза уже превысило миллион

2018-09-07 16:27 3021

Знаковый автогигант США - Ford переходит на выпуск электромобилей

2018-07-20 12:14 978

СМЕШНО Глава «Укравтодора» Новак заявил, что причина плохих дорог в электромобилях

2018-05-28 09:10 4329

После отмены акциза и НДС спрос на подержанные электромобили в Украине быстро растет

2018-04-13 16:29 5217

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото Электромоторы, беспилотники и сенсоры: Все новинки Парижского автосалона -2018

2018-10-05 19:35 54

фото Пассажиры рейса Вена-Лондон сделали фото человека, идущего по облакам

2018-10-05 15:14 522

фото Шесть тактических групп ВМС Украины провели стратегические учения

2018-10-01 13:46 912

видео В новом сезоне сериала "Слуга народа" покажут Майдан и дерибан страны олигархами

2018-09-28 21:35 1668
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото Электромоторы, беспилотники и сенсоры: Все новинки Парижского автосалона -2018 2018-10-05 19:35 54
фото Пассажиры рейса Вена-Лондон сделали фото человека, идущего по облакам 2018-10-05 15:14 522
фото Шесть тактических групп ВМС Украины провели стратегические учения 2018-10-01 13:46 912
видео В новом сезоне сериала "Слуга народа" покажут Майдан и дерибан страны олигархами 2018-09-28 21:35 1668

Лента

фото 19:35 Электромоторы, беспилотники и сенсоры: Все новинки Парижского автосалона -2018
18:31 Могут у любого забрать все - в законе о спецконфискации обнаружена опасная лазейка
17:29 Выявлена уязвимость Facebook - начало расследование потенциальной утечки данных
16:27 Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов
15:45 Включенный ближний свет фар: мифы, реальность, опасности и расход топлива
фото 15:14 Пассажиры рейса Вена-Лондон сделали фото человека, идущего по облакам
14:46 C 2030 года в ЕС запретят продажи авто с дизельными и бензиновыми двигателями
14:13 Украинских заробитчан из Польши вытеснили китайцы, вьетнамцы и азербайджанцы
13:45 Вступил в силу принятый вчера закон об особом статусе Донбасса
13:12 В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени