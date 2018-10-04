фото-видео фото Электромоторы, беспилотники и сенсоры: Все новинки Парижского автосалона -2018

2018-10-05 19:35 54

На Парижском автосалоне-2018, который проходит каждую осень четного года, чередуясь с Франкфуртским, автопроизводители показали все свои новинки.

На этот раз стенды производителей пестрили электрокарами, гибридами, а также уже знакомыми моделями с неожиданно обновленным интерьером , экстерьером и техпараметрами.

Тренды остаются все теми же: электромоторы, беспилотные технологии и обилие сенсорных экранов, которые уже сегодня заполняют даже автомобили массовых сегментов.

Ниже самые любопытные новинки парижского моторшоу-2018.