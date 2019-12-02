Экономика В Украине быстро растут продажи новых авто - самые ходовые марки и модели

2019-12-03 09:12 258

Похоже, украинцы теряют доверие к доллару и евро и спешат потратить свои сбережения. В ноябре граждане зарегистрировали 8566 новых автомобилей – на 17% больше, чем за этот же месяц 2018 года.

Как сообщает ассоциация автопроизводителей Укравтопром, относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного уменьшился, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.

Наилучший результат на ноябрьском рынке новых легковых авто продемонстрировала марка Renault, 1751 автомобилю которой были выданы регистрационные номера, что вдвое больше, чем год назад.

На втором месте, как и в ноябре прошлого года – Toyota. Спрос на автомобили этой японской марки вырос на 66% до 1254 единиц.

Третью ступеньку рейтинга заняла KIA, годом ранее находившаяся на четвертой позиции. За месяц 753 новых автомобилей KIA пополнили украинский автопарк, что на 21% больше, чем в ноябре 2018 года.

С 50-процентным ростом с седьмой на четвертую строчку ноябрьского рейтинга поднялся Volksvagen – 581 единица. Несмотря на 8-процентное падение регистраций, замыкает пятерку лидеров месяца, как и в прошлом году, Skoda – 527 единиц.

Также в ТОП-10 ноября попали: Hyndai – 440 единиц (+0,5%), Nissan – 361 (-47%), Peugeot – 258 (+40%); Mitsubishi – 254 (+24%), Suzuki – 250 (+30%).

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 79,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

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