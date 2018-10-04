Политика НАТО создает на территории Украины центр быстрого реагирования на киберугрозы

2018-10-04 14:43 153

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс помогает в создании на территории Украины центра по защите киберпространства от вмешательства и взлома. 

"В настоящее время НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться, вторгнуться или взломать их киберсети", - заявил Столтенберг.

Финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО.

Напомним, ранее в украинской киберполиции заявили о постоянных кибератаках с территории РФ. Самая крупная кибератака на Украину была совершена 27 июня 2017 года. Тогда вирус поразил сети ряда крупных компаний, в том числе и крупных государственных. Атака началась практически одновременно. Вирус распространился очень быстро и проявлялся в отказе работы компьютеров на платформе Windows.

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