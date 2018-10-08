Курьезы В Солсбери недалеко от дома Скрипалей проводят концерт "Из России с любовью"

2018-10-08 10:11 216

Власти британского Солсбери, где был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, оказались в эпицентре грандиозного скандала. Причина в том, что на этой неделе в городе запланирован концерт с названием "Из России с любовью". 

СМИ уже назвали мероприятие с таким названием циничным жестом. Особенно в разгар расследования по применению российскими спецслужбами химоружия в мирном британском городе.

Как сообщает The Independent, концерт пройдет 13 октября в церкви Святого Мартина. В программу вошли классические произведения российских композиторов Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

Более того, церковь, в которой пройдет концерт, находится в двух милях от дома Сергея Скрипаля и неподалеку от скамейки, где его с дочерью нашли после отравления.

Одна из организаторов концерта Джил Болтон отметила, что выступление готовилось ещё год назад и никак не связано с мартовскими событиями.

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