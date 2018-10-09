Украина фото В Черниговской области оперативно эвакуируют жителей 38 населенных пунктов

2018-10-09 11:40 264

В связи с взрывами на шестом арсенале боеприпасов в Черниговской области эвакуируют жителей из 38 населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов.

"На арсенале хранения боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района 9 октября 2018 в 3:30 возник пожар. Начата эвакуация населения из ряда населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов", - сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.

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Эвакуация проходит из 31 населенных пунктов Ичнянского района – г.Ичня, пгт Дружба, сел Августовка, Безводовка, Буды, Грабов, Лучковка, Пелюховка, Червоное, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Ольшана, Новая Ольшана, Тарасовка, Гмырянка, Городня, Гужовка, Заудайка, Коршаки, Монастырище, Веприк, Сезьки, Гейцы, Дзюбовка, Коломийцево, Тишковка, Хаенки, Вороновка, Киколы.

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Также эвакуируется население из 7 сельских населенных пунктов Прилуцкого района - Лесные Сорочинцы, Стрельники, Обычев, Заудайка, Радьковка, Колесники, Левки.

В области развернуто 18 приемных пунктов эвакуации. Ранее сообщалось, что уже эвакуированы 10 тысяч человек.