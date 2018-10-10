Украина Взрыв арсенала в Ичне: Куда срочно вывезли более 12 тысяч мирных граждан

2018-10-10 11:14 222

По состоянию на 10 октября в Черниговской области эвакуированы более 12,5 тыс. человек из г. Ичня и 30 близлежащих населенных пунктов, расположенных в 16-километровой зоне, на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности. 

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ РАССЛЕДУЮТ ВЕРСИЮ ТЕРАКТА НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ИЧНЕ

"Из центральной районной больницы эвакуировали 163 больных в лечебные учреждения г. Парафиевка. Для приема эвакуированных подготовлено 18 приемных пунктов в помещениях школ, домов культуры и других учреждений Ичнянского (10 пунктов), Прилуцкого (4 пункта), Бахмачского (2 пункта), Нежинского (1 пункт) районов и Прилук (1 пункт). В 11 эвакуационных пунктах размещены 2 тыс. 277 человек, из них 256 детей. В пунктах приема организовано питание эвакуированного населения, оказывается медицинская и психологическая помощь", - указано в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

 ВИДЕО: ДРОН СНЯЛ ЭПИЦЕНТР ВЗРЫВОВ НА АРСЕНАЛЕ В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Указано, что в населенных пунктах вблизи склада приняты следующие меры:

Отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района

Временно прекращено движение поездов через станцию ​​Ичня

Направлено автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км

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С целью проведения первоочередных спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки было сосредоточено силы и средства общей численностью более 1 тыс. человек и 212 ед. техники, в том числе от: ГосЧС - 257 человек и 74 ед. техники.

В Госслужбе добавили, что после уменьшения интенсивности взрывов приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации. На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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