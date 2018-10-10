Украина В Украине значительно усилена охрана арсеналов хранения боеприпасов МО

2018-10-11 09:12 165

По всей территории Украины усилена охрана складов и арсеналов после взрывов боеприпасов на территории 6 арсенала под Ичней.

"По приказу начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - Об сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Также в оборонном ведомстве сообщили, 10 октября продолжаются мероприятия по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на арсенале под Ичней.

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"Ситуация контролируется. Также дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6 арсенала. Продолжают проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины", - указали в Генштабе.

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