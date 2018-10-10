Курьезы Скарлетт Йоханссон вынудили отказаться от роли трансгендера, на которую ее взяли

2018-10-14 11:34 114

Из-за шквала критики в СМИ и соцсетях Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера в фильме Rub&Tug режиссера Руперта Сандерса.

Как сообщает Variety, об этом актриса заявила после того, как ее утвердили на роль.

"В свете возникших этических вопросов по поводу моей роли Данте Гилл, я решила отказаться от участия в проекте. Наше культурное понимание трансгендеров продолжает развиваться, и я многое узнала с тех пор, как впервые заявила о прослушивании на эту роль, и осознала, что с моей стороны это было бестактно", - заявила Йоханссон.

Актриса также подчеркнула, что глубоко уважает трансгендерное сообщество и готова обсуждать вопросы инклюзивности в киноиндустрии. Йоханссон отметила, что хотела бы сыграть Гилл, но понимает позицию, что для этой роли более подходящей кандидатурой будет трансгендерный актер.

Напомни, сюжет Rub&Tug основан на реальной истории Джин Мари Гилл - женщины, идентифицировавшей себя как мужчину. Она носила мужскую одежду, у нее была девушка, а в 70-е годы Гилл владела сетью массажных салонов, которые были прикрытием для ее преступной деятельности. Большинство негативно отреагировали на то, что Йоханссон позвали исполнить главную роль.

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