Украина Луценко подтвердил, что взрыв боеприпасов в Ичне произошел из-за диверсии

2018-10-10 16:27 144

По факту взрывов на 6 арсенале возле города Ичня возбуждено уголовное дело и главной версией является диверсия.

"Практически во всех случаях основной версией следствия относительно событий в Харьковской области, в Винницкой области, а со вчерашнего дня - в Черниговской области является диверсия", - заявил в комментарии журналистам генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

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По его словам, первой версией следствия была халатность, однако она отпала после показаний военнослужащих.

"У нас есть основания говорить, что наиболее вероятной версией является диверсия. Мы находимся в состоянии войны и уничтожение военных баз является одной из целей врага", - добавил генпрокурор.

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Он также сообщил, что на 6 арсенале большинство снарядов были перенесены в подземное хранилище, и потому уцелели.

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