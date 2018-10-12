Мир фото "Я люблю этого парня", - Рэпер Канье Уэст в Белом доме набросился с объятиями на Трампа

2018-10-12 13:14 138

Рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. 

На ланч с президентом Канье Уэст пришел в красной кепке с лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой!". Рэпер рассказал, что эта кепка придает ему сил. Также Уэст заявил, что лозунг привлек его еще во время проведения предвыборной кампании. По словам Канье, в этой кепке есть что-то такое, что когда он надевает ее, то чувствует себя суперменом.

Участие во встрече также приняли дочь президента США Иванка Трамп и его зять и старший советник Джаред Кушнер. Музыкант обсудил с главой Белого дома ход восстановления промышленности в США, тюремную реформу и меры по предотвращению бандитизма и насильственных преступлений.

В определенный момент Канье встал из-за стола и направился к Трампу со словами: "Я люблю этого парня, дайте я его обниму". Президент в ответ пожал рэперу руку.

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6-летний раненый ребенок после смертельного ДТП двое суток шел по трассе 2018-10-11 22:12 558
Парламент Грузии решил два месяца повременить с легализацией конопли 2018-10-11 15:46 534
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