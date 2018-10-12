Украина В районе Ични саперы очистили дороги, интенсивность взрывов снизилась

2018-10-12 12:42 150

Сотрудники ГСЧС очистили от взрывоопасных предметов все автодороги до населенных пунктов в пределах 16-ти километровой зоны от военного склада под Ичней в Черниговской области. Интенсивность детонации уменьшилась до трех взрывов в час.

"Пиротехническими подразделениями ГСЧС очищены от взрывоопасных предметов все автодороги к населенным пунктам в пределах 16-километровой зоны, 29 км трасс линий электропередач, 7 км трасс газопроводов, территорию 3 газораспределительных станций, 3 школ, 3 детских садов, дома для людей преклонного возраста, учебно-производственного комплекса, 1 тыс. 669 домохозяйств", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

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За минувшие сутки обеспечено реагирование на 53 заявки от местного населения по выявлению взрывоопасных предметов, всего с начала работ отработано 144 заявки, изъято 576 взрывоопасных предметов в 10 населенных пунктах.

С целью организации обогрева и горячего питания населения в с. Дружба установлен пункт обогрева.

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Ликвидировано четыре пожара лесного настила возле селе Августовка и прилегающей территории арсенала на общей площади 3,1 Га. В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью около 700 человек и 150 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 270 человек, 75 ед. техники и 2 самолета АН-32П.

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