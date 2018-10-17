фото-видео фото В Сети высмеяли нардепов в одинаковых синих костюмах с красными галстуками

2018-10-17 10:41 273

Украинцы в Соцсетях от души высмеивают нардепов, которые пришли на политическое ток-шоу в одинаковых синих костюмах с красными галстуками. Участвовали народные избранники в дискуссиях на «Прямом», однако, интернет-сообщество заинтересовали отнюдь не банальные предвыборные обещания и отрепетированные речи. Хитом обсуждения стали из костюмчики.

Одни комментаторы предполагают, что в Раде ввели новую форму, как в школах для учащихся, шутят, что к этому прилагаются дневники успеваемости.

Другие – напомнили, что красные галстуки традиционно носят президенты Трамп и Порошенко, а депутаты просто переняли этот тренд. Как говорится, у джентльмена галстук должен быть любого красного цвета. В целом же интернет-сообщество сочло подобный «дресс-код» украинских политиков не корморативным этикетом, а обыкновенным жлобством.

Еще по теме

Вступил в силу принятый вчера закон об особом статусе Донбасса

2018-10-05 13:45 1218

Верховная Рада приняла закон о госязыке

2018-10-04 18:00 1563

В Украине изменился порядок оформления паспорта в форме ID-карты

2018-10-04 16:30 1644

Рада сегодня продлила особый статус Донбасса чтобы обеспечить ввод миротворцев ООН

2018-10-04 14:15 771

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото В Сети высмеяли нардепов в одинаковых синих костюмах с красными галстуками

2018-10-17 10:41 273

видео Йоко Оно выпустила кавер-версию культовой песни The Beatles

2018-10-14 14:34 870

фото Последствия взрыва складов с боеприпасами в Ичне - первые фото разрушений

2018-10-10 13:16 1683

видео Дрон снял эпицентр взрывов на арсенале Минобороны в Черниговской области

2018-10-10 10:13 1749
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото В Сети высмеяли нардепов в одинаковых синих костюмах с красными галстуками 2018-10-17 10:41 273
видео Йоко Оно выпустила кавер-версию культовой песни The Beatles 2018-10-14 14:34 870
фото Последствия взрыва складов с боеприпасами в Ичне - первые фото разрушений 2018-10-10 13:16 1683
видео Дрон снял эпицентр взрывов на арсенале Минобороны в Черниговской области 2018-10-10 10:13 1749

Лента

14:45 В Чехии задержали хакерскую группу россиян, атаковавших компьютерную сеть МИДа
фото 14:13 Взрыв колледжа в Керчи: десять жертв, более 50 раненных, срочно закрыты все школы и садики
фото 13:44 Порошенко выдал новые погоны главному копу страны генералу Сергею Князеву
13:16 Дизельгейт: В ФРГ в главных офисах компании Opel прошли обыски
12:43 Western Union получила монополию на украинском рынке переводов
12:15 Протесты профсоюзов в Киеве: нардепов облили неизвестным вонючим веществом
11:42 Сегодня произошел масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube
КАРТА 11:14 На Донбассе обстрелов стало меньше, но опять есть погибшие и раненные
фото 10:41 В Сети высмеяли нардепов в одинаковых синих костюмах с красными галстуками
10:13 В ВСУ решили продолжить учения Чистое небо-2018 невзирая на гибель двух пилотов