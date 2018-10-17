фото-видео фото В Сети высмеяли нардепов в одинаковых синих костюмах с красными галстуками

2018-10-17 10:41 273

Украинцы в Соцсетях от души высмеивают нардепов, которые пришли на политическое ток-шоу в одинаковых синих костюмах с красными галстуками. Участвовали народные избранники в дискуссиях на «Прямом», однако, интернет-сообщество заинтересовали отнюдь не банальные предвыборные обещания и отрепетированные речи. Хитом обсуждения стали из костюмчики.

Одни комментаторы предполагают, что в Раде ввели новую форму, как в школах для учащихся, шутят, что к этому прилагаются дневники успеваемости.

Другие – напомнили, что красные галстуки традиционно носят президенты Трамп и Порошенко, а депутаты просто переняли этот тренд. Как говорится, у джентльмена галстук должен быть любого красного цвета. В целом же интернет-сообщество сочло подобный «дресс-код» украинских политиков не корморативным этикетом, а обыкновенным жлобством.