Политика В Польше правящая партия Качиньского лидирует на местных выборах

2018-10-22 10:41 219

Правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского лидирует на местных выборах в Польше, набрав 32,3% голосов.

Как показывают результаты экзит-полла, проведенного исследовательским центром Ipsos, политсиле удалось улучшить результаты четырехлетней давности – тогда ее поддержали 26,9% избирателей.

По данным опроса, за коалицию центристских оппозиционных партий – Гражданская платформа и Новочесна отдали голоса 24,7% поляков.

Качиньский отметил, что результат является хорошей предпосылкой для парламентских выборов, которые должны состояться в Польше в 2019 году.

Напомним, в минувший уикенд, 21 октября в Польше прошли всеобщие выборы депутатов городских, сельских и воеводских советов, а также глав районных администраций, бургомистров и мэров. Явка избирателей составила 51,3%. Принять участие в выборах имели право 30 миллиона человек.

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