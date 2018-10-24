Детали видео Купленный митинг Порошенко закончился фиаско

2018-10-24 19:24 360

С началом новой предвыборной кампании у некоторых кандидатов в Президенты возникает желание прибегнуть к использованию грязных технологий по отношению к оппонентам. Так, сегодня был пойман на горячем организатор заказного митинга против Юлии Тимошенко. На момент задержания в его телефоне были найдены доказательства причастности штаба Петра Порошенко к фальшивому митингу под офисом «Батькивщины». Об этом на Facebook странице Фан –клуба Юлии Тимошенко заявил его глава- Константин Рябец. В качестве подтверждения своих слов он разместил видео, на котором хорошо видно, как организатор проплаченного митинга вручает деньги участникам, которых позже сторонникам Тимошенко удалось зафиксировать на видео на самом митинге.

«Сьогодні мені, а також іншим прихильникам Юлії Тимошенко вдалося затримати одного з людей Порошенка, який брав участь в організації псевдо-мітингу під стінами офісу «Батьківщини» на Турівській. В ході «дружньої бесіди» з телефону організатора мітингу нам вдалося добути кадри, які він знімав, мабуть, для свого шефа (Порошенка) в якості звіту про виконану роботу, про те, як він купує учасників мітингу і роздає їм гроші!», – написал Константин Рябец.





Рябец заявляет, что обнаруженные кадры подтверждают проплаченность митинга, а также свидетельствуют о причастности политтехнологов действующего президента к дискредитации своих оппонентов с помощью «грязных методов» политической борьбы.

«На першому відео відображений сам момент роздачі грошей особам, які дуже нагадують бомжів, а на іншому нам вдалося знайти вже цих осіб серед учасників мітингу! Ця ситуація якнайкраще показує справжнє обличчя Порошенка і методи, якими він діє! На його мітинги люди виходять тільки за гроші! Все так само фальшиво, як і його хвалебні реформи! Прохання зробити всім максимальний репост, адже зловити за руку організаторів мітингів за гроші – це велика рідкість! Окреме прохання всім представникам ЗМІ висвітлити це питання!», – констатировал Костантин Рябец.