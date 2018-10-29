Политика фото Новейшие самолеты-разведчики США провели многочасовой рейд у побережья Крыма

2018-10-30 08:09 237

Разведывательные самолеты ВВС и ВМС США совершили многочасовые полеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Согласно данным западных мониторинговых авиаресурсов, это были стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Самолеты приближались к морской границе в районе Севастополя на расстояние приблизительно 13 км, в районе Ялты - 19 км, в районе Керченского пролива, Новороссийска, Геленджика и Сочи - около 24 км.

Также известно, что аппараты вылетели с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Самолет-разведчик P-8A Poseidon

Беспилотник RQ-4A Global Hawk