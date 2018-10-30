Политика фото Спецделегация США побывала на базах ВМС Украины в акватории Азовского моря

2018-10-30 11:12 111

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович вместе с делегацией посольства США посетили инфраструктурные объекты и корабли Военно-морских сил Украины.

Как сообщает пресс-служба ВМС, целью визита делегации посольства США в Украине стало ознакомление с существующей ситуацией в акватории Азовского моря, а также посещение мест базирования подразделений ВМС.

Во время встречи Йованович обсудила с командующим ВМС адмиралом Игорем Воронченко безопасность в регионе и приоритетные пути для будущего сотрудничества.

"После визита на корабле украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области", – сообщили в ВМС.