Курьезы Полиция Ирландии расследует появление людей в костюмах Ку-клукс-клана около мечети

2018-10-30 15:16 201

В Ньютаунардсе на севере Ирландии разгорелся скандал из-за появившихся накануне фотографий с людьми, позировавшими неподалеку от местной мечети в костюмах Ку-клукс-клана. 

"Фотографии были сделаны на улице Гринвелл-стрит. Местная полиция начала расследование после поступившего заявления", -  сообщает BBC.

Эти снимки осудили все основные политические силы Северной Ирландии. Фото были сделаны в нескольких десятках метров от Бангладешского мусульманского центра в Ньютаунардсе.

"Они могли пойти куда угодно в Ньютаунардсе или в Северной Ирландии, одевшись в какой угодно костюм. Но они пошли к исламскому молельному дому, и теперь люди очень напуганы, - сказал финансовый директор мусульманского центра в Белфасте Раджед Ваззан . - Они боятся выходить из мечети на улицу или даже посещать ее".

Также переодетые люди прорвались через охрану в бар. Там им сказали, что ничего не продадут. Они еще пять минут оставались в пабе, где их никто не стал обслуживать, после чего ушли.

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