Украина Жити по-новому: С сегодняшнего дня тариф на газ составляет 8,55 гривен за кубометр

2018-11-01 14:16 135

В Украине с сегодняшнего дня выросла цена на газ для населения на 23,5%, теперь газ стоит 8,55 гривен за куб.

Напомним, соответствующее решение принял Кабмин на внеочередном заседании 19 ноября. Премьер Владимир Гройсман отметил, что домохозяйства, которые нуждаются в поддержке, получат субсидии.

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При этом премьер-министр оправдывался, что цены на газ повысили на значительно меньшую сумму, чем изначально требовал Международный валютный фонд.

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Следующее повышение цены на газ для населения произойдет в мае 2019 года. Согласно предварительным расчетам, с 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения составит 9851,66 гривны за 1 тыс. куб. м.

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Напомним, до сегодняшнего дня кубометр газа для населения стоил 6,9579 грн.