Украина Убийцам активистки Екатерины Гандзюк грозит пожизненное заключение

2018-11-05 09:11 84

Нападавшим на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, всю доказательную базу по делу о нападении на Гандзюк направят в суд в ближайшее время.

"Следствие почти завершено, всю доказательную базу собрали, в ближайшее время материалы уголовного производства будут переданы в суд. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – отметил глава Нацполиции.

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Также Князев добавил, что в полиции ожидают, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк дадут дополнительные показания о заказчиках преступления.