фото-видео фото Впервые за 10 лет Кашмирскую долину в Индии засыпало снегом

2018-11-05 14:43 120

Кашмирскую долину в индийских Гималаях второй день засыпает снегом. Снег выпал впервые за 10 лет.

Как сообщает телеканал NDTV, ветви деревьев оборвали линии электропередач, в результате несколько городов остались без света и связи.

Ограничено движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной и несколькими магистральными дорогами.

 По данным полиции более 300 пассажиров, включая десятки сотрудников службы безопасности, спасли вблизи туннеля Джавахар на национальной автомагистрали Джамму-Сринагар.

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фото Впервые за 10 лет Кашмирскую долину в Индии засыпало снегом 2018-11-05 14:43 120
фото 49-летняя Дженнифер Лопес полностью обнажилась для декабрьского глянца InStyle 2018-11-02 21:35 813
фото + видео Во время матча Черноморец-Ворскла на стадионе прогремели взрывы 2018-11-01 10:12 765
18+ Обнародовано видео теракта в керченском политехе - съемка камер наблюдения 2018-10-22 12:43 2964

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