Кашмирскую долину в индийских Гималаях второй день засыпает снегом. Снег выпал впервые за 10 лет.
Как сообщает телеканал NDTV, ветви деревьев оборвали линии электропередач, в результате несколько городов остались без света и связи.
Ограничено движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной и несколькими магистральными дорогами.
По данным полиции более 300 пассажиров, включая десятки сотрудников службы безопасности, спасли вблизи туннеля Джавахар на национальной автомагистрали Джамму-Сринагар.