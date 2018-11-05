фото-видео фото Впервые за 10 лет Кашмирскую долину в Индии засыпало снегом

2018-11-05 14:43 120

Кашмирскую долину в индийских Гималаях второй день засыпает снегом. Снег выпал впервые за 10 лет.

Как сообщает телеканал NDTV, ветви деревьев оборвали линии электропередач, в результате несколько городов остались без света и связи.

Ограничено движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной и несколькими магистральными дорогами.

По данным полиции более 300 пассажиров, включая десятки сотрудников службы безопасности, спасли вблизи туннеля Джавахар на национальной автомагистрали Джамму-Сринагар.