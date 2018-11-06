Курьезы Украинский нардеп-радикал попался в столице Чехии с фальшивыми евро

2018-11-06 09:38 102

В чешской столице - Праге полиция задержала нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового.

Как сообщил в Facebook лидер украинских радикалов Олег Ляшко, его коллегу задержали в аэропорту перед вылетом в Киев. Как оказалось, Лозовой пытался рассчитаться фальшивыми евро.

"Со слов самого Андрея, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко", - написал Ляшко в соцсети.

Позже сам Лозовой сообщил в Facebook детали скандала.

"Стал жертвой валютных аферистов. Помощник менял деньги - и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление).

Был в Праге, хотел купить в duty free подарок маме и оказалось, что деньги - фальшивые.

Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми деньгами приравнивается к их производству - меня задержали.

Сняли с самолета, как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там, но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников".

Лозовой поблагодарил за свое освобождение первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, министра иностранных дел Павла Климкина и посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса.