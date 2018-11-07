Курьезы В Лондоне арестовали жену бывшего главного банкира - потратила более 21 млн долларов

2018-11-07 15:46 96

Британская полиция арестовала Замиру Хаджиеву - супругу бывшего главы государственного Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в данный момент отбывает на родине 15-летний тюремный срок за хищение и растрату.

Как сообщает BBC, поводом для ареста стал шоппинг 55-летней супруги проворовавшегося банкира. За 10 лет она потратила в лондонском универмаге ​Harrods 16 миллионов фунтов (более 21 миллиона долларов).

Такие траты привели к тому, что гостьей из Азербайджана заинтересовалось и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Впервые в истории королевства у гражданина иностранного государства потребовали объяснить, откуда у нее 15 млн фунтов стерлингов на покупку элитной недвижимости в Лондоне и огромные суммы на счетах.

У "банкирши" были конфискованы ювелирные изделия общей стоимостью 400 тысяч фунтов стерлингов. В частности, украшения, которые выставлял на продажу аукционный дом Christie's.

Замира Хаджиева может быть экстрадирована в Азербайджан, который направил соответствующий запрос. Пока же она содержится под домашним арестом.