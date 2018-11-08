Детали Станет ли Медведчук причиной окончательного раскола Оппоблока?

2018-11-08 10:45 186

Самая крупная системная оппозиционная сила на Украине может расколоться. Причина – нежелание группы Ахметова-Колесникова идти с партией «За життя», которую возглавляет Виктор Медведчук, на совместное выдвижение Юрия Бойко кандидатом в президенты Украины.

В противовес позиции донецкого олигарха группа Левочкина-Бойко на днях может объявить об объединении по этому вопросу с Виктором Медведчуком, что и может в конечном итоге привести к расколу.

Представитель той части Оппозиционного блока, которая противостоит группе Левочкина-Бойко, объяснила почему они против. «Бойко представляет только номенклатурную часть нашей политической силы, а мы считаем, что единым кандидатом от Юго-Востока должен быть кто-то либо из перспективных промышленников и предпринимателей, либо из руководителей городов Юго-Востока. Нам нужен человек, способный победить. Почему Бойко неперспективный кандидат? Потому что на выборах 2014 года за него почти никто не проголосовал. У него и сейчас только шестой рейтинг. Почему в таком случае кто-то полагает, что за него сейчас проголосуют больше, чем раньше? Вы поймите, порошенковцы объявят его московским троллем с крымскими вышками, и всё — конец».

Источник в ОБ также утверждает, что группа Ахметова-Колесникова не  пропорошенковская, как и  группа Левочкина-Бойко не пророссийская. Это несерьезно. «Левочкин и Бойко играют на стороне Порошенко.

Доказательства? Почему у них в группе только один депутат, против которого возбуждено уголовное дело, а у сторонников Ахметова — через одного. Тут можно вспомнить и Вилкула, и Новинского, и других. Вон Елена Бондаренко не может по Киеву спокойно пройти».

Очень скептически в ОБ оценивают и «оппозиционность» Медведчука – «Да вы посмотрите сейчас его каналы — 112 и «Ньюсван». Да там же Порошенко не сходит с экранов».

Тем не менее к распаду инсаедры ОБ относятся скептически - «Да он распадается еще с того времени, как только Ахметов-Колесников и Левочкин-Бойко прошли в парламент. Взаимная их неприязнь  длится уже почти 10 лет. Она началась еще при Януковиче, когда Ахметов с Колесниковым лоббировали коалицию Партии регионов с Блоком Юлии Тимошенко в пику Ющенко в конце нулевых. Они все держатся вместе, потому что в своё время главный политтехнолог регионалов Манафорт им четко на цифрах показал, что вместе они возьмут больше, чем по отдельности. Возможно, и сейчас понимание того, что в преддверии выборов лучше держаться вместе, их остановит от того, чтобы они окончательно разошлись»

 

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