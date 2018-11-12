Политика Евробляхеры добрались до Порошенко - президента просят ветировать новый закон о растаможке

2018-11-12 12:45 279

Евробляхеры пытаются заблокировать невыгодняе для себя законы с помощью права президента на вето.

На официальном сайте Петра Порошенко появилась петиция с просьбой ветировать принятые Радой законы №8487 и №8488 ( о растаможке автомобилей на еврономерах).

По мнению авторов петиции, эти законы не учитывают реальную степень благосостояния украинцев.

"Просьба наложить вето на законы №8487 и №8488 о растаможивании авто на иностранном регистрации и вместо утвердить закон, который позволит растаможить авто за сумму, сопоставимую с 3-5 ​​минимальными зарплатами - около 300-500 евро, но не 2500 евро с НДСЮ как приняли. Это более 20 минимальных зарплат и сопоставимо со стоимостью самого авто", - говорится в теме петиции.

Также президента просят предусмотреть в новом законе льготы для участников АТО, многодетных семей и других категорий граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Пока петиция собрала уже четыре тысячи подписей при необходимых 25 тысячах.