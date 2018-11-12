Курьезы фото + видео Ангелу Меркель во Франции перепутали с женой президента Макрона

2018-11-12 13:14 210

Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель открыли памятный знак к 100-летию окончания Первой мировой войны во французском городе Компьен.

Как сообщает The Local, главы государств также пообщались с собравшейся их приветствовать толпой. При этом произошел забавный эпизод, когда с высокими гостями в восторге начала здороваться 101-летняя местная жительница. Старушка приняла Макрона и Меркель, которые время от времени брались за руки, за супругов.

«Мсье Макрон! Это невозможно! Такая маленькая женщина, как я, жмет руку президенту Республики. Это фантастика!», — восклицала она. А затем переключилась на его спутницу Меркель: «Вы мадам Макрон!», — уверенно объявила пенсионерка. На это 64-летняя госпожа Меркель ответила по-немецки: «Нет, я канцлер Германии».

Но женщина продолжала пребывать в уверенности, что перед нею 65-летняя супруга президента Брижит Макрон.

Тогда Меркель попыталась повторить то же самое по-французски. «Je suis la chancelière allemande», — сказала она. Но, судя по всему, это тоже не помогло. В конце концов Макрон попросил женщину посмотреть в камеру. И они все втроем сфотографировались на память.