Экономика Стала известна точная дата принятия в Раде госбюджета на 2019-й год

2018-11-16 12:41 165

Как указано в повестке дня парламента (на пленарную неделю 20-23 ноября) Верховная Рада намерена рассмотреть во втором чтении проект бюджета № 9000 на 2019-й год в четверг 22 ноября.

В рамках бюджетного процесса планируют внести изменения в Бюджетный и Таможенный кодексы, а уже потом рассматривать во втором чтении непосредственно законопроект о бюджете на 2019 год.

Напомним, Рада поддержала за основу законопроект о госбюджете на 2019-й год 18 октября. Накануне Кабмин одобрил документ доработанный ко второму чтению.

В свою очередь президент Порошенко заявил, что не подпишет государственный бюджет на 2019 без 100% -го обеспечения субсидиями тех, кто в этом нуждается.

"Сейчас нужно на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них нуждается. Это принципиальная позиция, по формированию бюджета 2019 года ко второму чтению. Подчеркиваю, если этой позиции не будет в бюджете, если ее не учтут при подготовке в парламенте, - я бюджет этот не подпишу", - сказал гарант.

По его словам, правительство, когда приняло решение о повышении цены на газ, "стояло на растяжке" между плохим и очень плохим. Между повышением тарифов и мощным ударом по финансовой, макроэкономической стабильности государства. Потому без повышения тарифов невозможно было обойтись.