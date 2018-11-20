Украина Минфин обвинил десятки тысяч украинцев в махинациях с субсидиями

2018-11-20 19:00 414

Минфин с начала этого года направил около 7,5 млн рекомендаций о проверке достоверности информации, которую подали получатели субсидий.

Более 68 тысяч граждан получают жилищно-коммунальные субсидии по нескольким адресам. Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Гелетий, информирует пресс-служба Министерства финансов во вторник, 20 ноября.

По его словам, проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий на протяжении января-сентября этого года показали, что более 68 тыс. лиц получают несколько субсидий по разным адресам.

"Или другой пример - гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн грн и оформил субсидию на 2 тыс. грн", - сообщил Гелетий.

Отмечается, что Минфин с начала года направил около 7,5 млн рекомендаций о проверке достоверности информации, которую подали получатели субсидий, благодаря чему удалось избежать неэффективного использования 5,9 млрд грн. Помимо этого, верификация способствовала возвращению 46,5 млн грн бюджетных средств.

"Проводя верификацию, Минфин никак не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. На сегодня ведомство работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основе текущих нормативно-правовых актов", - сообщили в министерстве.

Как сообщалось, украинцам предоставили право выбора - пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

Также был обнародован график монетизации субсидий в Украине. В следующем году она будет проведена в три этапа.