Спорт Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри

2018-11-21 22:00 300

 

Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер будет защищать пояс в поединке против обидчика Владимира Кличко – британца Тайсона Фьюри. Поединок состоится в Лос-Анджелесе на арене «Staples Center» 1.12.2018.

33-летний Уайлдер (40-39-0) проведет 8-ю защиту титула чемпиона мира по версии WBC. 30-летний британец Тайсон Фьюри (27-19-0) будет проводить только третий бой после возвращения в ринг из-за дисквалификации за допинг.

Поединок Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри покажет телеканал «Интер». Прямая трансляция боя состоится в ночь с 1-го на 2-е декабря. Ориентировочное начало боя – 05:00 утра по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

Напомним, что в ночь с 1-го на 2-е декабря в канадском Квебеке также состоится чемпионский поединок Адонис Стивенсон - Александр Гвоздик.

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