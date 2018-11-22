18-летний парень получил права и тут же был их лишен на превышение скорости

В Германии водитель лишился водительских прав, которые получил меньше чем час назад. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.
"Всего спустя 49 минут 18-летний водитель лишился только полученных водительских прав. Он не продержался даже час", - говорится в сообщении.
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Парень проехал по городу на скорости 95 км/ч, хотя максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч. С ним в машине было еще четверо пассажиров.
В КИЕВЕ СНОВА ОГРАНИЧЕНА МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ - 50 КМ/Ч