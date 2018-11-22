Дочь культовой модели Кейт Мосс, 16-летняя Лила Грэйс Мосс, снялась для обложки известного глянца Dazed.
Фотосессия стала ее сольным дебютом - до этого она фотографировалась лишь с матерью. Снимки появились на Instagram-странице девушки.
Автором фотосессии стал Тим Уолкер, а стилистом - Кэти Ингланд, которая также является крестной матерью Лилы Грейс.
"Рада поделиться с вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска dazed. Работать с такой потрясающей командой – просто мечта", - отметила девушка в комментарии к фото.
На снимках Лила Грейс предстает в нарядах Louis Vuitton, а на обложке она запечатлена с вуалью Celine.