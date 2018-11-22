фото-видео фото 16-летняя дочь Кейт Мосс снялась для обложки известного глянца Dazed

2018-11-23 15:46 174

Дочь культовой модели Кейт Мосс, 16-летняя Лила Грэйс Мосс, снялась для обложки известного глянца Dazed.

Фотосессия стала ее сольным дебютом - до этого она фотографировалась лишь с матерью. Снимки появились на Instagram-странице девушки.

Автором фотосессии стал Тим Уолкер, а стилистом - Кэти Ингланд, которая также является крестной матерью Лилы Грейс.

"Рада поделиться с вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска dazed. Работать с такой потрясающей командой – просто мечта", - отметила девушка в комментарии к фото.

На снимках Лила Грейс предстает в нарядах Louis Vuitton, а на обложке она запечатлена с вуалью Celine.

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фото-видео

фото 16-летняя дочь Кейт Мосс снялась для обложки известного глянца Dazed 2018-11-23 15:46 174
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