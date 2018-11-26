Украина В Генштабе сказали, почему украинцы не отстреливались в море

2018-11-26 19:00 624

 

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что "российские военнослужащие ни в коем случае не имели права применять оружие в открытом море"

В открытом море ни Украина, ни Россия не имели права применять оружие. Об этом сегодня на брифинге заявил замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.

Он напомнил, что вчера был плановый переход кораблей по решению командующего Военно-морских сил, на основе договоров между РФ и Украиной.

"Никаких возражений российской стороны о невозможности прохода наших кораблей в 12-мильную зону через Керченский пролив не было. Они появились уже после того, как наши корабли стали на якорную стоянку, и это уже было значительно позже, когда начались провокации. Угрозы для военнослужащих не было", - отметил он.

Тимошенко подчеркнул, что российские военнослужащие ни в коем случае не имели права применять оружие в открытом море, приблизительно 13-14 миль от берега, в нейтральных водах.

Отвечая на вопрос, почему после обострения ситуации украинские военные не защищались в ответ, представитель Генштаба отметил, что "решение принимали командиры кораблей прямо на месте". "Но с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей, они, как и Россия, согласно норм международного права, не имели права открывать ответный огонь", - сказал он.

Тимошенко уточнил, что задачей украинских кораблей было пройти Керченский пролив и прибыть на базы в Азовском море. "То есть, просто переход к новому месту дислокации. Никаких других задач перед ними не стояло", - добавил он.

Ранее сегодня кремлевские СМИ назвали имена троих раненых во время обстрела моряков. Данных о том, кто другие раненые и захваченные моряки, пока нет.

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