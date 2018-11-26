Детали Renault SA разорвала свои отношения с нечестным на руку дилером - ГК “АИС”

2018-11-26 19:03 240

 

Коррупционный скандал в Renault закончился увольнением председателя правления Карлоса Гона, который был арестован на прошлой неделе в Японии. Именно такое решение сегодня было принято на внеочередном заседании совета директоров японского концерна Nissan. Ситуацию прокомментировал генеральный директор Mitsubishi Осама Масуко, отметив, что Карлос Гон утратил доверие и не смог бы продолжать выполнять свои обязанности. А его дальнейшее пребывание на посту повредило бы репутации компании.

Вслед за нечестным на руку председателем совета директоров, компания Renault SA также избавляется и от сомнительных дилеров.

Так, стало известно, что компания Renault, на данный момент прекратила взаимодействие со своим дилером - Группой компаний “АИС”, контролерами которой являются политик Дмитрий Святаш и Василий Поляков, в связи с обвинениями собственников в мошенничестве.

Их сотрудничество длилось с 2011 г., когда в промышленном районе Чернигова по улице Инструментальной был открыт автосалон Рено. На мероприятии присутствовали генеральный директор Renault Украина Марк Ле Грасье, Василий Леонидович Поляков – учредитель группы компаний “АИС”, а также Сергей Васильевич Сезончик – директор компании “АИС Центр Чернигов”.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что автосалон и станции технического обслуживания Рено по улице Инструментальной, в 2011 г. находились в ипотеке, но были отчуждены в пользу третьих лиц группой АИС с целью избежать необходимости возврата значительных кредитных средств. При этом, как отмечает ряд СМИ, руководство Renault было известно о баснословных долгах компаний Святаша и Полякова по ипотеке и их причастности к двум заказным убийствам.

Осуществление сомнительных сделок, которые позволили незаконно сменить собственника автосалона и станций технического обслуживания послужило основанием для наложения ареста в уголовном производстве № 12013110000001043

Разрыв отношений с сомнительным дилером, осуществляющим махинации с недвижимостью и кредитами, по мнению руководства Renault поможет остановить стремительное падение акций и спасти репутацию компании на международном рынке.

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