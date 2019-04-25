Мир Экс-главу концерна Renault-Nissan-Mitsubishi японцы снова выпустили под залог

2019-04-26 17:31 222

Окружной суд Токио принял решение выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона.

Адвокаты Гона внесли за него залог в установленном объеме – 500 млн иен (примерно $4,5 млн по текущему курсу).

Согласно принятому решению суда, Гон будет выпущен из тюрьмы и помещен под домашний арест, ему запрещено покидать страну. Ожидается, что уже сегодня бывший топ-менеджер может быть освобожден из тюрьмы.

Напомним, 19 ноября 2018 года Карлоса Гона и его соратника Грега Келли задержали в Токио. Гона обвинили в занижении размера своего пятилетнего вознаграждения вполовину – на $44 млн, а Келли – в пособничестве Гону. Также, по данным следствия, Гон переложил на Nissan свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году. 22 ноября совет директоров Nissan проголосовал за отставку Гона с поста председателя концерна и увольнение Келли. В конце января Карлос Гон подал в отставку с поста президента концерна Renault.

Келли был отпущен под залог в конце прошлого года. А 6 марта Гон был освобожден из тюрьмы под залог в $9 млн, однако 4 апреля его вновь арестовали в связи с новыми подозрениями в махинациях.