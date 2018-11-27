Украина Захват территории от Мариуполя до Приднестровья - озвучены жесткие планы Путина

2018-11-27 20:29 168

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у России есть планы по захвату территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины. 

"Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья. Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитаристких действий, у России есть планы и в отношении всего юга вплоть до Приднестровья, и по расчленению Украины", - сказал Климкин.

По его словам, для Путина само существование Украины – "фундаментальная проблема для его системы", и именно поэтому Россия на этом не остановится.

Также на экстренном заседании Совбеза ООН постпред Украины Владимир Ельченко заявил о возможном захвате Россией Мариуполя и Бердянска.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ – СПИСОК НОВЫХ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

В связи с Азовским кризисом 26 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9338, с помощью которого утвердила указ президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение введут в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской, молдавской границы и побережья Черного и Азовского морей. Это – Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Также период военного положения сократили до 30 дней и назначили президентские выборы на 31 марта 2019 года.

Напомним, 25 ноября при переходе из Одессы в Мариуполь украинских малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран "Яны Капу". Оба корабля получили повреждения. Когда группа украинских кораблей начала движение на выход из Керченского пролива, корабли РФ стали их преследовать. Позже российская сторона открыла огонь на поражение и захватила украинские корабли. В Генштабе ВСУ сообщают о шести пострадавших, в том числе двух раненых, РосСМИ - о трех раненых украинских военных моряках.

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