Политика фото Капитан захваченного катера "Бердянск" не поддался на провокацию ФСБ РФ

2018-11-28 10:41 342

Командир малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины "Бердянск" старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников российской ФСБ и "признаваться" на видео в несовершенных им преступлениях.

"Он отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу. Крымский оккупационный "суд" отправил Романа за решетку", - сообщил крымский правозащитник, передает издание "Думская".

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Вчера подконтрольный оккупационной власти суд в аннексированной Керчи арестовал еще трех украинских моряков с задержанных в Керченском проливе украинских кораблей. Вероятно, речь идет о тех, которые были ранены. Для всех избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 января. Ранее "суд" Симферополя выбрал аналогичное мероприятие еще 12-ти морякам.

Напомним, утром 25 ноября украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Вблизи Керченского пролива их перехватили четыре пограничных корабля РФ, хотя, по данным ВМС Украины, о переходе корабельной группы российскую сторону уведомили заранее.

Российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран украинского буксира "Яны Капу", в результате чего последний получил повреждение. Однако украинская корабельная группа решила продолжить ход, поскольку действовала в рамках международного морского права. Когда она подошла к Керченскому проливу, Россия объявила, что переход закрыт в обе стороны из-за схода на мель танкера. Но позже оказалось, что движение украинских кораблей блокируется намеренно.

Около 19 часов корабельная группа ВМС ВСУ двинулась на выход из пролива. Российские корабли начали преследование, а затем открыли огонь на поражение и захватили украинские корабли. По данным Минобороны, 6 украинских моряков получили ранения, двое - тяжелые. Всего захвачено 23 военнослужащих, однако российский омбудсмен назвала цифру 24.