Экономика В 2019-м году Украину ждет череда резонансных корпоративных скандалов

2018-11-28 12:16 180

Участвующие круглом столе, организованном «Финансовом клубом», экономические эксперты и финансовые аналитики уверены, что следующий год будет непростым. Страну ждут сразу несколько корпоративных скандалов, после которых будут внесены изменения в действующее законодательство.

Старший проектный менеджер проектного офиса «Поддержка реформ финансового сектора» при поддержке ЕБРР Оксана Параскева отметила, что действующее законодательство никак не регулирует вопрос применения санкций в случае отсутствия корпоративного секретаря или при некорректном распределении полномочий.

«В законе об акционерных обществах нет ничего конкретного в отношении корпоративных секретарей, поэтому НКЦБФР, которая контролирует выполнение этого закона, не может ничего предпринять», – поясняет Оксана Параскева.

По ее мнению, закон об акционерных обществах необходимо дополнить разделом о корпоративных секретарях, в котором будет описано, кто такой корпоративный секретарь и какие полномочия на него возлагаются.

«Этот институт должен получить четкие рамки. Мы предполагаем, что нужно описать лишь базовый функционал – минимальный набор функций. А уже в зависимости от вида деятельности компании и от ее размера этот функционал будет дополняться профильными функциями. Кроме того, должны регулироваться вопросы ответственности», – отметила Оксана Параскева.

Менеджер отдела управления финансовыми рисками KPMG в Украине Алексей Филиппов считает, что требования к корпоративным секретарям должны выдвигать регуляторы, которые контролируют деятельность компаний. Например, для банков это будет НБУ, для профучастников фондового рынка – НКЦБФР, а для страховых компаний – Нацкомфинуслуг.

Советник по вопросам корпоративного управления IFC Анатолий Ефименко считает, что даже без изменения законодательства институт корпоративного секретаря будет постепенно развиваться.

«В следующем году мы постепенно начнем двигаться в правильном направлении в вопросе имплементации действующих норм. Это не будет быстро. Скорее всего, до нескольких корпоративных скандалов. Как показывает практика, наш самый главный двигатель – это хороший скандал с “разбором полетов”», – считает Анатолий Ефименко.

Источник:  Finclub

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