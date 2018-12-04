Курьезы фото Зачем в Кабмин везут полные грузовики снега - невероятные фото и версии из Соцсетей

2018-12-04 12:43 249

Паблиу Kyiv INFO в Facebook обнародовал фото, на которых видно, как грузовой автомобиль с полным кузовом снега, заезжает на территорию Кабинета министров в Киеве.

На других снимках видно, что єтот же грузовик вскоре выезжает из ворот уже без снега. Похоже, что фото сделано из здания, где размещаются комитеты Верховной Рады.

«Зачем на территорию КМУ завозят снег или что завозят под снегом?» — говорится в комментарии к фото.

В Соцсетях по этому поводу выдвинули множество версий. Одни предполагают, что снег доставляют ленивым министрам, чтобы они в обеденный перерыв могли слепить снеговика или покидаться с Гройсманом в снежки.

Другие пользователи предполагают, что реальный груз секретный и он скрыт от зевак под снегом. Третьи считают, что снег на фото это не снег совсем. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.