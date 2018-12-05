Политика фото Экс-охранника Яроша и активиста Евромайдана приговорили к 4 годам колонии

2018-12-05 09:41 183

Российский "суд" приговорил бывшего охранника экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша Александра Шумкова к четырем годам колонии общего режима за якобы "организацию экстремистской деятельности".

"Севским районным судом Брянской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Украины Шумкова А.С., обвиняемого в том, что он, являясь членом экстремистской организации Правый сектор, запрещенной на территории Российской Федерации, в период с 17.11.2014 года до 23.08.2017 года участвовал в деятельности организации "Правый сектор", направленный против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении суда.

Суд признал Шумкова виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

При этом приговор не вступил в законную силу в связи с его возможным обжалованием.

Напомним, Шумков - уроженец Одессы. Получил высшее юридическое образование. С подросткового возраста участвовал в националистическом движении. Был активистом Евромайдана. В 2014 году - один из охранников Яроша. Через три недели после выхода из Правого сектора, 20 ноября, поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск. Служил в войсковой части № 4067 в селе Чернобаевке Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне.

17 августа 2017 года Шумков не вернулся со службы домой. 26 сентября мать солдата Лариса Шумкова получила из брянского главка следственного комитета РФ письмо о том, что ее сын задержан в России. При этом датой задержания Шумкова в письме было названо 6 сентября. На тот момент со дня похищения солдата прошло три недели. На свидании в СИЗО Шумков рассказывал матери, что, когда он поздно вечером 17 августа шел по улице, на него набросились несколько мужчин и затолкали в машину. Там ему ввели снотворное.

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