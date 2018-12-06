Украина У Коболева пояснили, почему пламя в конфорках горит желтым или красным

2018-12-07 13:15 189

В "Нафтогазе" уверяют, что не воруют и ничем не разбавляют газ, который граждане Украины сегодня покупают почти по 9 грн за кубометр.

Пресс-служба компании на странице компании в Twitter поделилась ответами на самые популярные и наиболее распространенные вопросы потребителей.

Отвечая на вопрос, можно ли разбавлять газ, в НАК подчеркнули, что это опасно: "Газ – это не молоко и не пиво! Попытка его разбавить может привести к катастрофе".

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"Украинцы получают газ из той же трубы, что и европейцы. Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям", - рассказали в НАКе.

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Есть и ответ на вопрос, почему конфорка на плите горит неправильно. Вариантов два: загрязненность плиты либо недостаточное количество кислорода в помещении.

Если при соблюдении двух этих правил пламя все равно имеет желтый или красный цвет, причина в давлении. "Давление контролирует облгаз", - уточнили в "Нафтогазе".

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