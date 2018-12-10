Украина Платити по-новому: С 1 января 2019 года в Украине почти на 25% повышается тариф на отопление

2018-12-11 08:11 201

Украинские чиновники преподнесли гражданам новогодний "сюрприз" - с 1 января 2019 года нам придется платить на на 22,7% больше за отопление. И это без учета НДС, ставка которого по состоянию на сегодня составляет 20%. Так, к каждой сумме в платежках будут прибавлены еще и указанные проценты. К примеру, получив тепла на сумму в 2 000 грн, мы фактически заплатим 2 400 гривен.

В частности, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" на 22,7%.

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Так, тариф для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды указанным предприятием повысился на 22,7% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.

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Как сообщает информагентство"Укринформ", тариф для производства тепла для религиозных организаций вырос на 105,8% - с 478,56 грн за ГКал до 985,02 грн за ГКал.

В то же время тариф для бюджетных организаций и других потребителей снизился на 17,1%, - с 1187,75 грн за ГКал до 984,67 грн за ГКал.

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Кроме того, Нацкомиссия снизила тарифы на отпуск электроэнергии для КП "Киевтеплоэнерго" на 22,8%. Таким образом, для Киевтеплоэнерго тариф снизился со 183,3 коп. за кВт-час до 141,43 коп. за кВт-час.

Указанные тарифы рассчитаны без НДС и вступят в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, 19 октября Кабмин Гройсмана одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8,55 грн за тыс. кубометров. После соответствующего решения Кабмина на сайте МВФ появилось заявление о том, что Украина и МВФ достигли соглашения по новой программе stand-by на 3,9 млрд долл, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

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Позднее в Минфине выразили ожидания, что Совет МВФ утвердит программу до конца 2018 года при условии, что Украина выполнит все договоренности, в том числе принятие Верховной Радой государственного бюджета, который соответствует рекомендациям МВФ.

24 октября стало известно, что Совет МВФ готов утвердить новую программу для Украины после повышения тарифов на отопление. Поскольку кредитные деньги Украине крайне нужны, вопрос повышения цен был фактически решен.