Спорт Ломаченко обошел Усика в рейтинге боксеров вне зависимости от веса

2018-12-10 19:30 207

 

После победы в чемпионском бою за титулы WBO и WBA в легком весе против пуэрториканца Хосе Педрасы (25-2, 12 КО), украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) обошел соотечественника Александра Усика (16-0, 12 КО) в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

Напомним, Ломаченко победил Педрасу единогласным решением судей. В 11-м раунде соперник украинца дважды побывал в нокдауне. Ломаченко впервые в карьере объединил титулы и сделал это в новой для себя весовой категории.

Топ-10 рейтинга BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков

2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041

3. Василий Ломаченко (Украина) – 846

4. Александр Усик (Украина) – 826

5. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814

6. Луис Нери (Мексика) – 792

7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 752

8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730

9. Энтони Джошуа (Великобритания) – 682

10. Лео Санта Крус (Мексика) – 672

Отметим, что новоиспеченный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик, получивший накануне именной пояс Всемирного боксерского совета со своим изображением, расположился в рейтинге на 13-м месте (585 очков).

Еще один украинский чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян, которому 15 декабря предстоит защищать свой титул в поединке против Грегорио Леброна, находится только на 91-м месте, но в случае успешной защиты может рассчитывать на подъем.

Добавим, что бывший претендент на пояс IBF Сергей Деревянченко находится на 82-й позиции.

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