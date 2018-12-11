Турция начала строить базу ВМС на Черном море - проект времен холодной войны

Турция начала строительство военно-морской базы на побережье Черного моря.
Как сообщает Milliyet, проект стал особенно актуальным в связи с российской агрессией в Керченском проливе и открытием трубопровода "Турецкий поток".
Однако планы создания базы существовали еще со времен холодной войны, а разработка проекта началась в июле прошлого года.
Официальная Анкара рассчитывает, что база, корабли которой займутся патрулированием восточной части Черного моря, даст импульс к развитию всей северо-восточной Турции.
Данный объект станет девятой базой турецких ВМС. На ней будут нести службу 400 военных и 200 гражданских специалистов.
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Напомним, в конце ноября РФ захватила украинские корабли и военнослужащих ВМС ВС Украины, которые направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив. Захваченных моряков "суд" оккупированного Крыма незаконно арестовал на 2 месяца. Такая циничная выходка Кремля вызвала большой резонанс в мире. Имеющий в своем арсенале торпеды, новейшие ударные ракетные комплексы, пушки "Бушмейстер" и несущий крылатые ракеты "Томогавк" эсминец USS McCampbell военно-морских сил США, демонстративно прошел в спорных водах Японского моря поблизости от территории РФ. Российские ВМС не посмели побеспокоить американцев.
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