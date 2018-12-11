Политика Турция начала строить базу ВМС на Черном море - проект времен холодной войны

2018-12-12 13:14 189

Турция начала строительство военно-морской базы на побережье Черного моря.

Как сообщает Milliyet, проект стал особенно актуальным в связи с российской агрессией в Керченском проливе и открытием трубопровода "Турецкий поток".

Однако планы создания базы существовали еще со времен холодной войны, а разработка проекта началась в июле прошлого года.

Официальная Анкара рассчитывает, что база, корабли которой займутся патрулированием восточной части Черного моря, даст импульс к развитию всей северо-восточной Турции.

Данный объект станет девятой базой турецких ВМС. На ней будут нести службу 400 военных и 200 гражданских специалистов.

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