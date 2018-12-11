Политика Нардеп Парасюк рассказал подробности ДТП во Львове

2018-12-11 18:30 264

Народный депутат сообщил, что у второго участника ДТП не было полиса страхования, поэтому пришлось вызывать полицию.

Внефракционный нардеп Владимир Парасюк попал в аварию во Львове, когда выезжал из McDrive. Об этом во вторник, 11 декабря, пишет Страна со ссылкой на нардепа.

По словам Парасюка, чтобы ускорить процесс оформления аварии, он взял вину на себя.

"Это даже ДТП назвать сложно. Обстоятельства такие. Я выезжал из McDrive. Человек объезжал меня справа, и мы одновременно столкнулись и поцарапали машины. У него не было полиса страхования, поэтому пришлось вызывать полицию. На него составили протокол из-за отсутствия полиса. Чтобы ускорить процесс оформления я взял вину на себя. Все", - объяснил Парасюк.

По его словам, оба водителя не имеют претензий друг к другу.

"После ДТП мы выпили кофе и разъехались по домам", - сказал нардеп.